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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.06.2018 21:40
Молодший Кличко розповів, що не хоче мати проблеми у своєму лексиконі
|Володимир Кличко
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не вживає слово проблема у своєму лексиконі.
Про це розповів сам боксер.
"Проблем не існує. Є тільки виклики. Від самого слова проблема вже опускаються руки. Тому я прибрав зі свого лексикону це слово, замінивши його на виклики", - говорить Володимир.
"З викликами ж треба справлятися та боротися. І перше, що потрібно зробити - визначитися зі своїми викликами", - цитує молодшого чемпіона Кlitschko-brothers.
Раніше Володимир презентував свою книгу Управління викликами.
До цього, Віталій Кличко замовив слівце за брата в Залі боксерської слави.
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