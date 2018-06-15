Молодший Кличко розповів, що не хоче мати проблеми у своєму лексиконі

Володимир Кличко

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко не вживає слово проблема у своєму лексиконі.

Про це розповів сам боксер.

"Проблем не існує. Є тільки виклики. Від самого слова проблема вже опускаються руки. Тому я прибрав зі свого лексикону це слово, замінивши його на виклики", - говорить Володимир.

"З викликами ж треба справлятися та боротися. І перше, що потрібно зробити - визначитися зі своїми викликами", - цитує молодшого чемпіона Кlitschko-brothers.

Раніше Володимир презентував свою книгу Управління викликами.

До цього, Віталій Кличко замовив слівце за брата в Залі боксерської слави.