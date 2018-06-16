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143 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.06.2018 11:07
"Let's get ready to rumble!". Легендарний ринг-анонсер уже в Києві. ФОТО
|Майкл Баффер
Найвідоміший у світі боксу ринг-анонсер Майкл Баффер прилетів до Києва, де попрацює на поєдинку за титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі між володарем титулу Артемом Далакяном (16-0, 11 КО) і претендентом Сирчаєм Тайеном (50-3, 35 КО).
"Це буде хороший бій, адже на кону титул чемпіона світу, а це завжди відповідально. Я приїхав сюди, щоб гарненько попрацювати", - наводить слова легендарного конферансьє в світі боксу xsport.ua.
Нагадаємо, що чемпіон світу WBA український боксер Артем Далакян і його суперник із Таїланду Сірічаі Тайен 13 червня провели відкрите тренування в Києві.
Тож завтра, 17 червня Київ почує легендарне "Let's get ready to rumble!"
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