"Let's get ready to rumble!". Легендарний ринг-анонсер уже в Києві. ФОТО

Майкл Баффер

Найвідоміший у світі боксу ринг-анонсер Майкл Баффер прилетів до Києва, де попрацює на поєдинку за титул чемпіона світу WBA в найлегшій вазі між володарем титулу Артемом Далакяном (16-0, 11 КО) і претендентом Сирчаєм Тайеном (50-3, 35 КО).

"Це буде хороший бій, адже на кону титул чемпіона світу, а це завжди відповідально. Я приїхав сюди, щоб гарненько попрацювати", - наводить слова легендарного конферансьє в світі боксу xsport.ua.

Нагадаємо, що чемпіон світу WBA український боксер Артем Далакян і його суперник із Таїланду Сірічаі Тайен 13 червня провели відкрите тренування в Києві.

Тож завтра, 17 червня Київ почує легендарне "Let's get ready to rumble!"