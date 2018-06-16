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16.06.2018  12:44

Далакян - Тайєн: став відомий розклад боїв андеркарду чемпіонського поєдинку у Києві

 Артем Далакян та Сірічаї Тайєн на відкритому тренуванні у Києві/Union Box Promotion

17 червня у Києві українець Артем Далакян захищатиме титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі проти тайця Сірічаї Тайєна.

У рамках боксерського вечора на вертолітному майданчику ТРЦ Парковий відбудеться ряд цікавих поєдинків. 

Зазначимо, що вечір боксу організовує промоутерська компанія Union Box Promotion. 

1. Ярослав Мельник (Україна) - Яго Баррос (Іспанія) - до 58,9 кг. 

2. Олександр Захожий (Україна) - Іван Лисиця (Україна) - 90,8 кг+

3. Тимур Бриков (Україна) - Хорхе Пінілла (Іспанія) - до 76,2 кг

4. Жан Коссобутский (Казахстан) - Іраклій Гвенетадзе (Грузія) - 90,8 кг+

5. Ігор Кудрицький (Україна) - Марко Міано (Італія) - до 76,2 кг

6. Ігор Магурін (Україна) - Даніеле Лімоне (Італія) - до 58,9 кг

Нагадаємо, що відкриває бій між Артемом Далакяном буде відомий ринганонсер Майкл Баффер

Раніше Чемпіон писав про боксерський шлях Далакяна. 





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