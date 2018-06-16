Далакян - Тайєн: став відомий розклад боїв андеркарду чемпіонського поєдинку у Києві
|Артем Далакян та Сірічаї Тайєн на відкритому тренуванні у Києві/Union Box Promotion
17 червня у Києві українець Артем Далакян захищатиме титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі проти тайця Сірічаї Тайєна.
У рамках боксерського вечора на вертолітному майданчику ТРЦ Парковий відбудеться ряд цікавих поєдинків.
Зазначимо, що вечір боксу організовує промоутерська компанія Union Box Promotion.
1. Ярослав Мельник (Україна) - Яго Баррос (Іспанія) - до 58,9 кг.
2. Олександр Захожий (Україна) - Іван Лисиця (Україна) - 90,8 кг+
3. Тимур Бриков (Україна) - Хорхе Пінілла (Іспанія) - до 76,2 кг
4. Жан Коссобутский (Казахстан) - Іраклій Гвенетадзе (Грузія) - 90,8 кг+
5. Ігор Кудрицький (Україна) - Марко Міано (Італія) - до 76,2 кг
6. Ігор Магурін (Україна) - Даніеле Лімоне (Італія) - до 58,9 кг
Нагадаємо, що відкриває бій між Артемом Далакяном буде відомий ринганонсер Майкл Баффер.
Раніше Чемпіон писав про боксерський шлях Далакяна.
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11.06.2018
По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО
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