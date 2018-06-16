Далакян спрогнозував результат свого наступного поєдинку

Артем Далакян та Сірічаї Тайєн на відкритому тренуванні у Києві/Union Box Promotion

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян рішуче налаштований захистити свій титул у поєдинку проти Сірічаі Тайена

Про це українець заявив на офіційній прес-конференції:

"Даю 99%, що пояс з України не поїде, тому що це мій пояс і я не маю наміру його віддавати. Хто наступний? Давайте в понеділок я дам відповідь", - запевнив уболівальників українець.

"Чи не тисне факт, що бій пройде в Києві? Ні, вдома легше буде, тут мої друзі, рідні, тут мене підтримують більше, ніж за кордоном. Але я готовий їздити, куди завгодно", - наводить слова боксера Xsport.

Поєдинок Далакян - Тайен стане головною подією вечора боксу в Києві і відбудеться 17 липня на вертолітному майданчику КВЦ Парковий.

Як відомо, на поєдинку Далакяна працюватиме знаменитий американець.