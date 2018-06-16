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16.06.2018  17:40

Далакян і Тайен провели церемонію зважування. ВІДЕО

Артем Далакян та Сірічаї Тайєн на відкритому тренуванні у Києві/Union Box Promotion

Український чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA Артем Далакян і обов'язковий претендент на його пояс тайванець Сірічай Тайен пройшли офіційну процедуру зважування перед боєм.

Українець показав на вагах - 50,400 кг, а тайванець - 50,640 кг. Допустима норма в цій ваговій категорії - 50,8 кг.

Після цього боксери провели дуель поглядів, першим відвів очі Далакян.

Бій Далакян - Тайен пройде 17 червня в рамках вечора боксу Pro Boxing Show - 2018, який організовує промоутерська компанія Union Boxing Promotion.

Нагадуємо, що бій відбудеться на вертолітному майданчику в КВЦ Парковий під відкритим небом.

Як відомо, Артем Далакян вперше в Києві буде захищати титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі.





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