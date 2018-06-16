Гвоздик звернеться до Усика за допомогою

Олександр Гвоздик

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик хоче попросити Олександра Усика, щоб той допоміг з підготовкою перед боєм з Адонісом Стівенсоном.

Про це розповів сам спортсмен.

"Вважаю, що ідея організувати чемпіонський бій у рамках Всесвітньої боксерської ради - відмінна. І для мене, і для наших фанів боксу", - говорить українець.

"Якщо суперником буде Стівенсон, я б попросив Сашу Усика допомогти мені з підготовкою. Саша - лівша і у нас хороший досвід спарингів", - розхвалює колегу Гвоздик.

"Під час спаринг-сесій я щосили намагався його НЕ розлютити. Тому що, якщо Саня буде озлоблений, мені в рингу стане некомфортно", - цитує Гвоздика Обозрєватєль.

Нагадаємо, що визначився майбутній суперник Гвоздика.

До цього повідомлялося, яку позицію займає Гвоздик у рейтингу WTA.