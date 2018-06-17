Українець Сіллах вкотре програв нокаутом

Ісмаїл Сіллах

Польський боксер Анджей Фонфара успішно повернувся у ринг після розгромної поразки від канадця Адоніса Стівенсона.

Він переміг технічним нокаутом в шостому раунді українського важковаговика Ісмаїла Сіллаха.

Фонфара почав бій вкрай агресивно і вже в другому раунді відправив Сіллаха в нокдаун. Але Ісмаїл зумів відновитися, і в четвертому та п'ятому раундах боксував дуже непогано.

Втім, вже в шостому він пропустив лівий хук від Фонфари, який став початком затяжної атаки поляка, що змусила рефері втрутитись і зупинити бій - технічний нокаут, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Сіллах в Москві зазнав нищівної поразки від росіянина Алєксєя Папіна.

А минулого літа Сіллах програв Мастернаку за очками, хоча і відправив поляка у нокдаун.