Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
868 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]17.06.2018 09:38
Українець Сіллах вкотре програв нокаутом
|Ісмаїл Сіллах
Польський боксер Анджей Фонфара успішно повернувся у ринг після розгромної поразки від канадця Адоніса Стівенсона.
Він переміг технічним нокаутом в шостому раунді українського важковаговика Ісмаїла Сіллаха.
Фонфара почав бій вкрай агресивно і вже в другому раунді відправив Сіллаха в нокдаун. Але Ісмаїл зумів відновитися, і в четвертому та п'ятому раундах боксував дуже непогано.
Втім, вже в шостому він пропустив лівий хук від Фонфари, який став початком затяжної атаки поляка, що змусила рефері втрутитись і зупинити бій - технічний нокаут, пише boxingnews.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Сіллах в Москві зазнав нищівної поразки від росіянина Алєксєя Папіна.
А минулого літа Сіллах програв Мастернаку за очками, хоча і відправив поляка у нокдаун.
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