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17.06.2018  09:38

Українець Сіллах вкотре програв нокаутом

Ісмаїл Сіллах

Польський боксер Анджей Фонфара успішно повернувся у ринг після розгромної поразки від канадця Адоніса Стівенсона.

Він переміг технічним нокаутом в шостому раунді українського важковаговика Ісмаїла Сіллаха.

Фонфара почав бій вкрай агресивно і вже в другому раунді відправив Сіллаха в нокдаун. Але Ісмаїл зумів відновитися, і в четвертому та п'ятому раундах боксував дуже непогано.

Втім, вже в шостому він пропустив лівий хук від Фонфари, який став початком затяжної атаки поляка, що змусила рефері втрутитись і зупинити бій - технічний нокаут, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Сіллах в Москві зазнав нищівної поразки від росіянина Алєксєя Папіна.

А минулого літа Сіллах програв Мастернаку за очками, хоча і відправив поляка у нокдаун.





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