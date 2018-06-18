Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
11631 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 12:05
Усик битиметься в Москві проти Гассієва 21 липня
Фінальний бій WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим пройде в Москві на Олімпійському.
Про це повідомляє ТАСС.
"Суперсерія буде в Москві 21 липня, це буде старт Міжнародного дня боксу", - сказав генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Крємльов.
Нагадаємо, бій повинен був відбутися 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але був перенесений через травму Усика.
Пізніше Усик заявив, що йому все одно де битися проти Гассієва.
Цікаво, що раніше Усик казав, що якщо бій і відбудеться у Москві, то без Олександра Усика.
Також відомий промоутер пояснив, чому Усику не слід битися у Москві.
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