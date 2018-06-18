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18.06.2018  12:05

Усик битиметься в Москві проти Гассієва 21 липня


Фінальний бій WBSS між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим пройде в Москві на Олімпійському.

Про це повідомляє ТАСС.

"Суперсерія буде в Москві 21 липня, це буде старт Міжнародного дня боксу", - сказав генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Крємльов.

Нагадаємо, бій повинен був відбутися 11 травня в Джидді (Саудівська Аравія), але був перенесений через травму Усика.

Пізніше Усик заявив, що йому все одно де битися проти Гассієва. 

Цікаво, що раніше Усик казав, що якщо бій і відбудеться у Москві, то без Олександра Усика.

Також відомий промоутер пояснив, чому Усику не слід битися у Москві.





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