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18.06.2018  16:38

В Усика підтвердили, що бій з Гассієвим відбудеться в Москві

 

Фінальний поєдинок World Boxing Super Series між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим відбудеться 21 липня 2018 року в Москві на арені Олімпійський.

Цю інформація підтвердив генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк, пише прес-служба організації.

"Сьогодні керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії оголосило остаточно дату і місце проведення фінального поєдинку Усик - Гассієв за титул абсолютного чемпіона світу. Він відбудеться 21 липня в Москві. Нашому чемпіону знову доведеться боксувати на території суперника, як це було 1/4 фіналу і півфіналі WBSS", - сказав він.

"Усик продовжує підготовку в тренувальному таборі і зараз виходить на фінішну пряму - етап спарингів. Для Олександра - це найголовніший бій в його кар'єрі, адже на кону пояса WBС, WBO, WBA, IBF, а також пояс журналу The Ring, статус абсолютного Чемпіона світу і кубок Мухаммеда Алі. Саша поїде в Москву, щоб перемогти!"- зазначив Красюк.

Раніше в РФ пообіцяли, що провокацій під час бою Гассієв - Усик не буде.





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