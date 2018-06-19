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504 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 12:01
Ломаченко готовий битися з Пак'яо
|Василь Ломаченко
Василь Ломаченко не проти провести бій проти легендарного Менні Пак'яо.
Про це розповів сам українець.
"Бій проти Пак'яо? Мені це подобається, цікаво, але різні думки з цього приводу в команді, тому поки складно сказати, але як я чув в останньому інтерв'ю Арума, Пак'яо готовий навіть спуститися в мою вагу і боксувати тут", - сказав він.
"Якщо це дійсно так - можливо, можливо", - заявив Василь в коментарі LOMA Official TV.
Як відомо, раніше промоутер Ломаченка назвав терміни відновлення українця.
Додамо, що Флойд Мейвезер не вважає Ломаченка найкращим у світі.
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