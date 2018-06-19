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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.06.2018 22:13
Усик і Гассієв у будь-якому випадку проведуть реванш
|Мурат Гассієв і Олександр Усик
Олександр Усик і Мурат Гассієв, незважаючи на результату поєдинку 21 липня, проведуть реванш.
Про це повідомив генсек Федерації боксу Росії Умар Крємльов.
"У нас у будь-якому випадку буде реванш, це вже домовлено. Незалежно від результату першого бою, повторний пройде в іншій країні. Йшлося про Лос-Анджелес, але остаточне рішення поки не ухвалене. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що в Москві переможе найсильніший і ніяких скандалів не буде", - цитує Крємльова Спорт-Експрес.
Нагадаємо, що на бій Усика і Гассієва зможуть потрапити 34 тисячі глядачів.
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