Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
59 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
19.06.2018  22:13

Усик і Гассієв у будь-якому випадку проведуть реванш

Мурат Гассієв і Олександр Усик

Олександр Усик і Мурат Гассієв, незважаючи на результату поєдинку 21 липня, проведуть реванш.

Про це повідомив генсек Федерації боксу Росії Умар Крємльов.

"У нас у будь-якому випадку буде реванш, це вже домовлено. Незалежно від результату першого бою, повторний пройде в іншій країні. Йшлося про Лос-Анджелес, але остаточне рішення поки не ухвалене. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що в Москві переможе найсильніший і ніяких скандалів не буде", - цитує Крємльова Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що на бій Усика і Гассієва зможуть потрапити 34 тисячі глядачів.





Читай також
В Усика підтвердили, що бій з Гассієвим відбудеться в Москві
В РФ обіцяють, що провокацій під час бою Гассієв - Усик не буде
Усик битиметься в Москві проти Гассієва 21 липня
Гвоздик звернеться до Усика за допомогою
Останні публікації
18.06.2018
ЧС-2018

Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
14.06.2018
ЧС-2018

Найзвабливіша збірна: команда мрії ЧС-2018. ФОТО

Чемпіонат світу - 2018 ще не встиг стартувати, а Чемпіон визначив уже для вас найсексуальнішу команду-мрії Мундіалю. Буде гаряче!
 
13.06.2018
ЧС-2018

Топ-5 футболістів, що дивитимуться чемпіонат світу по TV

 
Усі публікації
Новини
22:13
Бокс. Усик і Гассієв у будь-якому випадку проведуть реванш
21:45
Футбол. Срна пройшов медогляд у Кальярі. ФОТО
21:19
ЧС-2018. Гарячі вболівальниці Росії та Мексики пристрасно поцілувалися на очах у десятка чоловіків. ВІДЕО
20:55
ЧС-2018. Російського коментатора Уткіна відсторонили від роботи на чемпіонаті світу
20:25
ЧС-2018. Росія - Єгипет: ставки букмекерів, прогноз на матч ЧС-2018
20:03
ЧС-2018. Росія - Єгипет: стартові склади команд
19:55
ЧС-2018. Польща поступилася Сенегалу на чемпіонаті світу
19:39
Фехтування. Україна зустрінеться з Росією у фіналі чемпіонату Європи
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.06.2018

По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО
17 червня у Києві українець Артем Далакян буде захищати титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!