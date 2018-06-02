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02.06.2018  11:47

Ломаченко: Сприймаю цю травму як частину великого спорту

Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко вважає травму, яку він отримав у бою з Хорхе Лінаресом частиною своєї професії.

Про це спортсмен повідомив в інтрев'ю LA Times.

"У другому раунді бою проти Хорхе Лінареса я виконав правий хук і після цього відчув біль. Після закінчення раунду біль не припинялася і на залишок бою мені довелося відмовитися від цього прийому" - розповідає Василь.

"Чотири місяці триватиме відновлення, потім я можу приступити до повноцінних тренувань. Очікується, що повернуся на ринг в грудні" - запевнив журналістів українець.

Було зрозуміло відразу після МРТ, що доведеться взяти паузу, дати спокій плечу. Я сприймаю цю травму як частину великого спорту", - наводить слова Ломаченка isport.ua.

Нагадаємо, що Ломаченку пророкують успішні виступи у ще вищій ваговій категорії.

Крім того, Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі.





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