Ломаченко: Сприймаю цю травму як частину великого спорту
|Василь Ломаченко
Український боксер Василь Ломаченко вважає травму, яку він отримав у бою з Хорхе Лінаресом частиною своєї професії.
Про це спортсмен повідомив в інтрев'ю LA Times.
"У другому раунді бою проти Хорхе Лінареса я виконав правий хук і після цього відчув біль. Після закінчення раунду біль не припинялася і на залишок бою мені довелося відмовитися від цього прийому" - розповідає Василь.
"Чотири місяці триватиме відновлення, потім я можу приступити до повноцінних тренувань. Очікується, що повернуся на ринг в грудні" - запевнив журналістів українець.
Було зрозуміло відразу після МРТ, що доведеться взяти паузу, дати спокій плечу. Я сприймаю цю травму як частину великого спорту", - наводить слова Ломаченка isport.ua.
Нагадаємо, що Ломаченку пророкують успішні виступи у ще вищій ваговій категорії.
Крім того, Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі.
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