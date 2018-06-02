Поїдемо у Росію, адже у нас немає інших варіантів: Тренер зробив заяву щодо ЧС-2019

Дмитро Сосновський

Українські боксери відправляться на чемпіонат світу-2019, який проходитиме у Сочі (Росія), адже там буде відбуватися розіграш ліцензій на ОІ-2020.

Таку заяву зробив головний тренер збірної України Дмитро Сосновський в ефірі програми Файт Лайф на телеканалі XSport.

"Коли міністерство прийняло таке рішення, то міністр коментував його для журналістів і сказав, що для боксерів буде зроблено вийняток - через відбірковий турнір на ОІ-2020. І навіть якщо врахувати, що оплачувати цю поїздку буде наша Федерація, я не сумніваюся, що наша команда буде туди відряджена, адже у нас немає інших варіантів", - каже Сосновський.

"І от я недавно розмовляв з тренерами борців, які, як ви знаєте, теж опинилися у такій ситуації, але поїхали (на ЧЄ у російський Каспійськ - ред.), і вони кажуть, що добре, що ми поїхали, адже могли б отримати дискваліфікацію. Тому сьогодні треба дивитися на ці моменти не з точки зору політики. А то хтось їздить - торгує, співає, ще щось, а спортсмени - не їздять. Тобто, якщо ми приймаємо рішення та оголошуємо, що в Росію ніхто не їздить, то так і має бути. А приймати рішення частково - не має сенсу. За цим стоять долі людей".

Нагадаємо, раніше заяву про поїздку на ЧС-2019 зробив чемпіон світу, український боксер Олександр Хижняк.