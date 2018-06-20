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20.06.2018  18:39

Наступний бій Гвоздика відбудеться не в Україні

Олександр Гвоздик

Тимчасовий чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик навряд чи проведе наступний бій в Україні.

Про це розповів сам боксер в інтерв'ю "От души в душу".

"Залежить від того, як цим люди займуться, напевно, в першу чергу, в Україні. Я не бачу, щоб варіант з Україною для американського чи канадського ринків був сильно прибутковим", - сказав він.

"Якщо хтось у візьметься в Україні все це проспонсорувати, то, ймовірно, це станеться, якщо ні - то ні. Більше ймовірності, що він пройде не тут. Але хочеться вірити, що тут", - зазначив боксер.

"Це цікаво, здорово. Я б залишився тут на підготовку, з Сашком Усиком, можливо, об'єдналися б, попрацювали б, якщо під лівшу", - сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що визначився майбутній суперник Гвоздика.

До цього повідомлялося, яку позицію займає Гвоздик у рейтингу WTA.





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