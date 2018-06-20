Наступний бій Гвоздика відбудеться не в Україні
|Олександр Гвоздик
Тимчасовий чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик навряд чи проведе наступний бій в Україні.
Про це розповів сам боксер в інтерв'ю "От души в душу".
"Залежить від того, як цим люди займуться, напевно, в першу чергу, в Україні. Я не бачу, щоб варіант з Україною для американського чи канадського ринків був сильно прибутковим", - сказав він.
"Якщо хтось у візьметься в Україні все це проспонсорувати, то, ймовірно, це станеться, якщо ні - то ні. Більше ймовірності, що він пройде не тут. Але хочеться вірити, що тут", - зазначив боксер.
"Це цікаво, здорово. Я б залишився тут на підготовку, з Сашком Усиком, можливо, об'єдналися б, попрацювали б, якщо під лівшу", - сказав Гвоздик.
Нагадаємо, що визначився майбутній суперник Гвоздика.
До цього повідомлялося, яку позицію займає Гвоздик у рейтингу WTA.
ЧС-2018
Результати всіх матчів чемпіонату світу-2018. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
|
11.06.2018
По стопах Ломаченка або хто такий чемпіон світу у найлегшій вазі Артем Далакян. ФОТО. ВІДЕО
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій