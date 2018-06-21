Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
60 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]21.06.2018 11:52
Ломаченко номінований на премію найкращого бійця 2018-го року
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко номінований на премію від телеканалу ESPN.
Цього року Ломаченко отримав номінацію на премію Кращий боєць у 2018 році.
Також серед номінантів Теренс Кроуфорд та бійці UFC Роз Намаюнас і Жорж Сен-П'єр.
Проголосувати можна тут.
У минулому році цю нагороду виграв боєць UFC Деметріус Джонсон.
Нагадуємо, що Ломаченко готовий битися з Пак'яо.
Раніше Ломаченко не здивував, посівши перше місце в авторитетному рейтингу.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій