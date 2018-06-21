Ломаченко номінований на премію найкращого бійця 2018-го року

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко номінований на премію від телеканалу ESPN.

Цього року Ломаченко отримав номінацію на премію Кращий боєць у 2018 році.

Також серед номінантів Теренс Кроуфорд та бійці UFC Роз Намаюнас і Жорж Сен-П'єр.

Проголосувати можна тут.

У минулому році цю нагороду виграв боєць UFC Деметріус Джонсон.

Нагадуємо, що Ломаченко готовий битися з Пак'яо.

Раніше Ломаченко не здивував, посівши перше місце в авторитетному рейтингу.