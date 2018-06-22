Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії

21 липня у Москві українець Олександр Усик може стати чемпіоном світу за чотирма основними версіями





Фінальний бій WBSS між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим відбудеться у Москві 21 липня: незважаючи на гучні заяви українця та представників його команди, що їхати до столиці Росії ніхто не буде, сторони прийняли дату та місце проведення поєдинку.

На фоні патріотичних слів кримчанина (що бій ніколи не відбудеться у Росії), заборони їздити на змагання та збори на в РФ для українських спортсменів від міністерства молоді та спорту, ну і звісно через морально-етичний бік справи, який активно підтримується в українському соціумі - що робити на території країни-агресора під час війни на Донбасі українцям немає чого - бій Усик - Гассієв у лігві ворога не така вже й погана ідея.

Вирішальний матч Всесвітньої серії, на кону якого стоїть чотири титули у важкій ві (до 90,8 кг), а саме WBO, WBC, IBF, WBA та ще й Кубок Мохамеда Алі, мав спершу відбутися у Джидді (Саудівська Аравія). Але його скасували через травму руки Усика.

Майже одразу українець не лише перепросив за те, що змусив чекати вболівальників, а супреника змінити плани, а й назвав строки відновлення від пошкодження та розповів, коли саме він зможе провести бій. Українець дав орієнтовну дату - приблизно у липні.

Проте у цей же час на авансцену вийшли представники команда Гассієва, зокрема президент Федерації боксу Росії, людина із дуже правильним прізвищем Умар Кремльов. Досвідчений не лише у боксерських справах (Кремльов вів декількох відомих боксерів, у тому числі і легендарного Роя Джонса), а й у політиці (зокрема по роботі у Держдумі), він одразу почав закулісні ігри, щоб досягти своєї мети - провести бій у Росії. Правда у команді українця відреагували на такі наміри доволі жорстко.

Представник Усика: Росіяни ніяк не змусять Олександра боксувати на їхній території

Наприклад, цікавою була реакція відомого промоутера, а також голови Національної ліги професійного боксу Михайла Зав'ялова. Зокрема він розповів історію, що до Усика приїжджали росіяни із валізою грошей, проте Сашко відмовив їм та начебто назвав суму у 17 мільйонів доларів (щоб погодитися на бій у Росії), бо ж 17 - його улюблене число. Також Зав'ялов, уже цілком серйозно, заявив, що Усика не слід їхати в Росію, бо там можуть бути махінації, аж до підстав та звинуваченні у вживанні допінгу. Промоутер згадав бій Володимира Кличка та Алєксандра Повєткіна, в якому українець декілька разів був на межі того, щоб нокаутувати суперника. Через це, говорив Зав'ялов, російська сторона зробить усе, щоб Усик програв.

У Росії читають українські ЗМІ, а гебістські навички дозволяють їм швидко реагувати на будь-яки відповіді опонентів або тих, з приводу яких ведеться "розробка". Тож команда Усика потрапила у певну інформаційну атаку, і повідомлення на кшалт "Брієдіс хоче заміниити Усика у фіналі WBSS" або "Гассієв може зустрітися у фіналі не з Усиком, а боксером із США", - якраз із цього ряду.

Усик поступово, до речі, змінив свою риторику, заявивши, що йому все одно, де битися із Гассієвим. З одного боку напевно це була вимога часу, з іншого, як ще Сашко міг реагувати на закиди, що він начебто боїться боксувати в Росії?

Отже, стало відомо, що бій все-таки відбудеться у Росії, а точніше у її столиці.

Усик, як і Кличко 5 років тому, відправиться туди із єдиною метою - перемагати. Будь-які успіхи українців на території РФ завжди сприймалися із моральним задоволенням, емоційним піднесенням та захопленням. І та перемога Кличка, нехай і не нокаутом, сприймалася саме у цьому ключі. Тепер же, коли чотири роки Україна потерпає від російської агресії на Донбасі і у рідному Усику Криму, бій буде мати ще більшу політичну складову.

КГБ зробить все, що Гассієв переміг: стало відомо, чому Усик відмовився битися із суперником у Росії

Можливу перемогу Усика можна безперечно використати в інформаційній війні проти агресивної Росії. Так, Усик має доволі неоднозначну позицію щодо Криму та дружби із росіянами, але при цьому він постійно повторює, що представляє Україну на міжнародній арені, перед боями співає національний гімн.

Грубо кажучи, поступово Усик позбавляється совкової рефлексії - чи то заради піару, чи то справді через власні переконання. Як би там не було, але якщо ще три роки тому 9 травня він у своєму Instagram виставляв ілюстрацію каски солдата красної армії та напис а-ля "Спасіба дєду за пабєду", то вже у 2018-му він писав про День пам'яті за загиблими у Другій світовій та виставляв фото маків, як це роблять в усьому світі.

Очевидно, що у Росії Усику не уникнути питань про те, чий Крим або щось із цієї серії. І очевидно, що він не буде відповідати на них. Але якщо Усик переможе, це буде серйозний удар по імперській самооцінці росіян. І нехай, вони вважають його своїм...

До того ж, після (та й до) Володимира Кличка ніхто з українців не володів одночасно чотирма поясами (тим більше, у Кличка був титул IBO, який не такий престижний, як, скажімо, WBC, який вже є у Усика).

Тому успіх у Москві міг би вивести Усика на новий рівень - в усьому світі крузервейт на так популярний, як хеві та той же велтер. Проте те, що Усика стануть більше поважати у більш вагомих для боксерського світу місцях, ніж Москва, це - факт. Це буде класичний чемпіон, який здобував пояси не у себе вдома у тепличних умовах, а, як ми вже казали, і тут це більш символічно, у лігві ворогів або ж суперників.

Тож поки будемо спостерігати за розвитком подій. Наприклад, дуже цікаво, чи згадають боксеру із Криму поїздки до прикордонників, з якими Усик не просто спілкувався, а й тренувався. А також і те, що він уже давненько не був у рідному Симферополі...Ну і звісно будемо розраховувати на відмінну готовність Сашка.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua