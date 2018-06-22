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177 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]22.06.2018 22:40
Гвоздик зізнався кого вважає фаворитом поєдинку Усик - Гассієв
|Олександр Гвоздик
Тимчасовий чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає фаворитом бою Усика з Гассієвим саме українця.
"Мені цікаво, як Саня боксуватиме. Він може боксувати так, що просто Гассієва зможе зводити в школу. Він це вже не раз показував. Якщо він обере тактику як з Брієдісом, то буде можливість його підловити. А так, мені здається, на ногах, по швидкості Усик набагато вище. Ставлю на Саню. Думаю, за очками", - сказав Гвоздик у програмі ОТДУШИВДУШУ.
Бій Олександра Усика і Мурата Гассієва за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі відбудеться 21 липня в Москві.
До цього повідомлялося, що в РФ гарантують Усику повну безпеку.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій