Гвоздик зізнався кого вважає фаворитом поєдинку Усик - Гассієв

Олександр Гвоздик

Тимчасовий чемпіон WBC в напівважкій вазі Олександр Гвоздик вважає фаворитом бою Усика з Гассієвим саме українця.

"Мені цікаво, як Саня боксуватиме. Він може боксувати так, що просто Гассієва зможе зводити в школу. Він це вже не раз показував. Якщо він обере тактику як з Брієдісом, то буде можливість його підловити. А так, мені здається, на ногах, по швидкості Усик набагато вище. Ставлю на Саню. Думаю, за очками", - сказав Гвоздик у програмі ОТДУШИВДУШУ.

Бій Олександра Усика і Мурата Гассієва за звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі відбудеться 21 липня в Москві.

До цього повідомлялося, що в РФ гарантують Усику повну безпеку.