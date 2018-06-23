Ломаченко вже не Хайтек: український чемпіон зробив відверту заяву

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко звернувся до вболівальників з приводу того, яким прізвиськом його слід називати.

За його словами, він більше не Хайтек.

"Більше не називайте мене Хайтеком, Матрікс або Чудовим. Називайте мене просто Лома", - написав боксер у розділі "сторіз" на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, Ломаченко наразі відновлюється після операції на плечі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченка номінували на авторитетну премію від американського телеканалу.

Також стало відомо, що Ломаченко готовий битися з Пак'яо.