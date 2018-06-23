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2043 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 11:26
Ломаченко вже не Хайтек: український чемпіон зробив відверту заяву
|Василь Ломаченко
Василь Ломаченко звернувся до вболівальників з приводу того, яким прізвиськом його слід називати.
За його словами, він більше не Хайтек.
"Більше не називайте мене Хайтеком, Матрікс або Чудовим. Називайте мене просто Лома", - написав боксер у розділі "сторіз" на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, Ломаченко наразі відновлюється після операції на плечі.
Раніше повідомлялося, що Ломаченка номінували на авторитетну премію від американського телеканалу.
Також стало відомо, що Ломаченко готовий битися з Пак'яо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій