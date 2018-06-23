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993 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 12:59
Чи переможе Усик росіянина Гассієва у Москві: букмекери дали прогноз
|Олександр Усик та Мурат Гассієв
21 липня у Москві українець Олександр Усик зустрінеться із росіянином Муратом Гассієвим у фіналі WSBB.
Букмекери вважають, що у українця більше шансів на те, щоб об'єднати пояси чемпіона світу у важкій вазі (до 90,8 кг) WBO, WBC, WBA та IBF, а також стати володарем Кубку Мохамеда Алі.
На перемогу українця можна поставити із коефіцієнтом 1,44. Звитяга росіянина оцінюється показником 2,75, а нічия - 21,0.
Раніше фаворита у поєдинку Усик - Гассієв назвав Олександр Гвоздик.
Нагадаємо, раніше про бій Усик - Гассієв у Москві висловився промоутер Сашка.
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Усику слід їхати в Москву, щоб узяти її: чому потрібен бій українця із Гассієвим у столиці Росії
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій