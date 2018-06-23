Чи переможе Усик росіянина Гассієва у Москві: букмекери дали прогноз

Олександр Усик та Мурат Гассієв

21 липня у Москві українець Олександр Усик зустрінеться із росіянином Муратом Гассієвим у фіналі WSBB.

Букмекери вважають, що у українця більше шансів на те, щоб об'єднати пояси чемпіона світу у важкій вазі (до 90,8 кг) WBO, WBC, WBA та IBF, а також стати володарем Кубку Мохамеда Алі.

На перемогу українця можна поставити із коефіцієнтом 1,44. Звитяга росіянина оцінюється показником 2,75, а нічия - 21,0.

Раніше фаворита у поєдинку Усик - Гассієв назвав Олександр Гвоздик.

Нагадаємо, раніше про бій Усик - Гассієв у Москві висловився промоутер Сашка.