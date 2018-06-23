Український чемпіон WBO переміг суперника вже в п'ятому раунді

Олег Малиновський

Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський переміг у рейтинговому бою проти Уоллінгтона Оробіо.

Cуперник українця відмовився продовжувати бій після п'ятого раунду.

У рамках вечора боксу також проведе свій бій володар титулу WBO Oriental у легкій вазі Денис Беринчик та чемпіон світу WBO серед молоді в напівсередній категорії Карен Чухаджян, повідомляє Tribuna.

Нагадаємо, що 21 липня Усик проведе бій із Гассієвим.

Крім того, і Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг.