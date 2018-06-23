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365 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.06.2018 22:35
Український чемпіон WBO переміг суперника вже в п'ятому раунді
|Олег Малиновський
Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій вазі Олег Малиновський переміг у рейтинговому бою проти Уоллінгтона Оробіо.
Cуперник українця відмовився продовжувати бій після п'ятого раунду.
У рамках вечора боксу також проведе свій бій володар титулу WBO Oriental у легкій вазі Денис Беринчик та чемпіон світу WBO серед молоді в напівсередній категорії Карен Чухаджян, повідомляє Tribuna.
Нагадаємо, що 21 липня Усик проведе бій із Гассієвим.
Крім того, і Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг.
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