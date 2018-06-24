Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
97 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 01:42
Постол програв Тейлору одноголосним рішенням суддів
|Віктор Постол
Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) програв британцеві Джошу Тейлору (12-0, 11 КО) в бою за пояс WBC Silver.
Постол в 10-му раунді опинився в нокдауні, але зумів продовжити бій. Судді присудили одноголосну перемогу британцеві - 118:110, 117:110, 119:108
Бій пройшов в Глазго, Шотландія.
Нагадаємо, що Постол володів поясом цієї організації з 2015 по 2016 рік і міг в разі перемоги стати претендентом на повернення титулу.
Зазначимо, що попередній поєдинок броварчанин програв одному з найкращих боксерів p4p Теренсу Кроуфорду.
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