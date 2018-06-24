Постол програв Тейлору одноголосним рішенням суддів

Віктор Постол

Колишній чемпіон світу в першій напівсередній вазі українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) програв британцеві Джошу Тейлору (12-0, 11 КО) в бою за пояс WBC Silver.

Постол в 10-му раунді опинився в нокдауні, але зумів продовжити бій. Судді присудили одноголосну перемогу британцеві - 118:110, 117:110, 119:108

Бій пройшов в Глазго, Шотландія.

Нагадаємо, що Постол володів поясом цієї організації з 2015 по 2016 рік і міг в разі перемоги стати претендентом на повернення титулу.

Зазначимо, що попередній поєдинок броварчанин програв одному з найкращих боксерів p4p Теренсу Кроуфорду.