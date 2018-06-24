Тейлор про перемогу над Постолом: Він дуже здивував мене, це напевно його найкращий бій у кар'єрі

Джош Тейлор здолав Віктора Постола (праворуч) єдиноголосним рішенням

Пізно вночі 23 червня українець Віктор Постол зазнав другої поразки у кар'єрі, поступившись рішенням суддів британцю Джошу Тейлору.

Усі три судді віддали впевнено перемогу Тейлору - 119:108, 118:110, 117:110. При цьому у 10-му раунді українець побував у нокдауні, проте в цілому провів хороший поєдинок, що і відзначив його опонент.

"Постол вийшов у ринг і провів найкращий бій у своїй кар'єрі. Напевно це був його останній шанс і якби він переміг мене, то повернувся би у гонку за чемпіонський титул. Тож декілька разів мені приходилося перелаштовуватися. Не думаю, що у ці моменти мій захист був відповідним, проте поступово я пристосувався і переміг його", - сказав Тейлор.

"Звісно я можу боксувати значно краще, але бій з Постолом стане для мене гарним уроком. Він - топовий боєць, а я здолав його у доволі важкому поєдинку", - цитує британського боксера theringtv.com.

Нагадаємо, попередній поєдинок Постол програв одному з найкращих боксерів p4p Теренсу Кроуфорлду ще два роки тому.