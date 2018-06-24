Берінчик розкритикував організацію його останнього бою

Денис Берінчик

Чемпіон WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик незадоволений організацією свого бою проти Хосе Луїса Прієто.

Про це заявив сам боксер.

"Зробили ажіотаж за останній тиждень, багато людей просили у мене квитки, але вони не знали, де вони продаються, і коли я виступаю", - розповів боксер.

"Слабенька організація, слабенький маркетинг. Заради такого шоу, яке відбулося в Палаці спорту, можна було розкрутити і забити зал битком, якщо підійти правильно з маркетингової точки зору", - цитує Беринчика Xsport.ua.

Як відомо, Берінчик на свій останній бій виїхав на коні.

Раніше Берінчик вирішив змінити тренера.