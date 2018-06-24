Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.06.2018 18:51
Берінчик розкритикував організацію його останнього бою
|Денис Берінчик
Чемпіон WBO Oriental в легкій вазі Денис Берінчик незадоволений організацією свого бою проти Хосе Луїса Прієто.
Про це заявив сам боксер.
"Зробили ажіотаж за останній тиждень, багато людей просили у мене квитки, але вони не знали, де вони продаються, і коли я виступаю", - розповів боксер.
"Слабенька організація, слабенький маркетинг. Заради такого шоу, яке відбулося в Палаці спорту, можна було розкрутити і забити зал битком, якщо підійти правильно з маркетингової точки зору", - цитує Беринчика Xsport.ua.
Як відомо, Берінчик на свій останній бій виїхав на коні.
Раніше Берінчик вирішив змінити тренера.
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