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03.06.2018  09:39

Українець Головащенко поступився у битві за титул чемпіона світу IBO

Роман Головащенко

Український важковаговик Роман Головащенко провів бій за титул чемпіона світу за версією IBO в першій важкій вазі (до 90,7 кг) проти володаря поясу південноафриканця Кевіна Лерени.

Головащенко програв рішенням суддів після 12 раундів - 112:115, 112:115, 111:116.

У п'ятому раунді українець побував у нокдауні.

Бій пройшов в Баку, пише Трибуна.

Нагадаємо, що раніше Головащенко переміг Курзаву технічним нокаутом.





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