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356 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 09:39
Українець Головащенко поступився у битві за титул чемпіона світу IBO
|Роман Головащенко
Український важковаговик Роман Головащенко провів бій за титул чемпіона світу за версією IBO в першій важкій вазі (до 90,7 кг) проти володаря поясу південноафриканця Кевіна Лерени.
Головащенко програв рішенням суддів після 12 раундів - 112:115, 112:115, 111:116.
У п'ятому раунді українець побував у нокдауні.
Бій пройшов в Баку, пише Трибуна.
Нагадаємо, що раніше Головащенко переміг Курзаву технічним нокаутом.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій