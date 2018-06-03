Ломаченко показав зашите плече після операції. ФОТО

Василь Ломаченко після операції

Чемпіон світу Василь Ломаченко показав, який вигляд має його плече після нещодавньої операції.

Відповідні фотографії боксер розмістив у своєму інстаграмі.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко перебуває в гарному гуморі після операції.