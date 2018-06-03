Українець виграв черговий бій нокаутом. ВІДЕО

Федір Черкашин

Перспективний український боксер другої середньої ваги Федір Черкашин здобув перемогу нокаутом в другому раунді в бою з представником Тунісу Аюбом Нефзі (26-11-2, 5 КО).

Як відомо, взимку Черкашин здобув яскраву перемогу на ввечері вечорі бою в Польщі в андеркарті поєдинку Володарчик - Гадаєв.