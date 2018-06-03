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03.06.2018  19:55

Гвоздик розповів, що заважає проведенню його титульного бою в Україні

Олександр Гвоздик

Бій Олександра Гвоздика проти чемпіона WBC в напівважкій вазі Адоніса Стівенсон в Україні наразі неможливий.

Про це розповів сам український боксер.

"Я не чекаю, що організувати бій в Києві буде легко, тому що тут багато що залежить від промоутера Стівенсона. Але є ще момент, що у нього були проблеми із законом. Ще не до кінця вирішене питання, чи може він залишати Канаду або чи може він в неї повертатися. Не залишати ж його в Україні тоді. Коли всі ці питання вирішаться, то можна буде говорити про можливості", - сказав він.

"Я б дуже хотів, щоб це сталося і сподіваюся, що знайдуться люди, які допоможуть в організації такого шоу в Києві", - цитує Гвоздика 24boxing.com.ua.

Раніше промоутер українця Боб Арум заявив, що хоче організувати цей бій в Києві. 





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