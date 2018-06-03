Усик відновив підготовку до бою з Гассієвим

Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик відновив підготовку до бою з чемпіоном світу за версіями WBA та IBF російським боксером Муратом Гассієвим.

Як відомо, Усик і Гассієв битимуться 21-го липня.

Також раніше було названо міста, де може відбутися супербій.