Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]03.06.2018 22:36
Усик відновив підготовку до бою з Гассієвим
|Олександр Усик
Чемпіон світу за версіями WBC та WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик відновив підготовку до бою з чемпіоном світу за версіями WBA та IBF російським боксером Муратом Гассієвим.
Як відомо, Усик і Гассієв битимуться 21-го липня.
Також раніше було названо міста, де може відбутися супербій.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій