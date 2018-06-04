Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
195 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 16:53
Потенційний суперник Ломаченка зізнався, коли планує провести поєдинок з українцем
|Василь Ломаченко - Раймундо Бельтран
Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Раймундо Бельтран планує провести поєдинок проти Василя Ломаченка до закінчення 2018-го року.
Про це повідомив тренер Бельтрана - Пепе Рейлі, пише Boxing News.
"Раймундо планує битися з Ломаченком до кінця року, і такий наш план, над реалізацією якого ми працюємо. Очікуємо, що бій з Василем може пройти в грудні 2018-го року. Поки ж ми готуємося до свого поєдинку 25-го серпня", - передає слова Рейлі isport.ua.
Нагадаємо, сам Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко пообідав з Сільвестром Сталлоне.
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