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04.06.2018  16:53

Потенційний суперник Ломаченка зізнався, коли планує провести поєдинок з українцем

Василь Ломаченко - Раймундо Бельтран

Чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі Раймундо Бельтран планує провести поєдинок проти Василя Ломаченка до закінчення 2018-го року.

Про це повідомив тренер Бельтрана - Пепе Рейлі, пише Boxing News.

"Раймундо планує битися з Ломаченком до кінця року, і такий наш план, над реалізацією якого ми працюємо. Очікуємо, що бій з Василем може пройти в грудні 2018-го року. Поки ж ми готуємося до свого поєдинку 25-го серпня", - передає слова Рейлі isport.ua.

Нагадаємо, сам Ломаченко повідомив, коли повернеться в ринг.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко пообідав з Сільвестром Сталлоне.

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