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77 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]04.06.2018 23:39
Тренер Бельтрана розповів, за рахунок чого його підопічний може виграти у Ломаченка
|Василь Ломаченко та Рей Бельтран
Тренер Бельтрана Пепе Райлі порівняв свого підопічного з Орландо Салідо.
Про це повідомляє видання Boxing News.
"Хочемо, щоб у Рея була необхідна практика і він успішно захистив титул. Це уможливить об'єднавчий бій за два пояси проти Ломаченко в грудні", - говорить фахівець.
Також він зазначив, що стиль Рея Бельтрана дуже схожий на Орландо Салідо, який завдав Василю Ломаченку єдиної поразки в професійному рингу в 2014 році, пише sportarena.
Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко через травму плеча не зможе вийти на ринг як мінімум до грудня, але це не зупиняє Рея Бельтрана, який хоче провести бій проти українця, як тільки той буде готовий.
Нгадаємо, що реваншу Ломаченко з Салідо не буде, так як мексиканець завершив кар'єру.
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