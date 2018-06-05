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05.06.2018  11:37

Ломаченко розповів, за якої умови битиметься з протеже Мейвезера

Василь Ломаченко

Чемпіон WBA Василь Ломаченко готовий зустрітися з чемпіоном WBA в другій напівлегкій вазі Жервонтою Девісом лише у рамках легкої ваги.

Про це заявив сам український боксер.

"Не бачу ніяких проблем. Я готовий зустрітися з Девісом. Але я зараз виступаю в легкому дивізіоні. Якщо він підніметься у вазі, то я з ним зустрінуся. Я готовий, але тільки в легкій вазі", - цитує Ломаченка Boxingscene.

Як відомо, раніше тренер Девіса обіцяв, що його підопічний знищить Ломаченка.

Також була інформація, що Мейвезер розповість своєму боксеру, як побити Ломаченка.





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