Ломаченко розповів, за якої умови битиметься з протеже Мейвезера

Василь Ломаченко

Чемпіон WBA Василь Ломаченко готовий зустрітися з чемпіоном WBA в другій напівлегкій вазі Жервонтою Девісом лише у рамках легкої ваги.

Про це заявив сам український боксер.

"Не бачу ніяких проблем. Я готовий зустрітися з Девісом. Але я зараз виступаю в легкому дивізіоні. Якщо він підніметься у вазі, то я з ним зустрінуся. Я готовий, але тільки в легкій вазі", - цитує Ломаченка Boxingscene.

Як відомо, раніше тренер Девіса обіцяв, що його підопічний знищить Ломаченка.

Також була інформація, що Мейвезер розповість своєму боксеру, як побити Ломаченка.