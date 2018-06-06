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995 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.06.2018 09:08
Арум натякнув про бій Ломаченка з суперзіркою світового боксу
|Менні Пак'яо
Чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо хоче провести поєдинок з Ломаченко в легкій вазі.
Про це заявив промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка Боб Арум.
"Мені трохи складно говорити про те, чого хоче Менні Пак'яо. Але точно знаю, що бій проти Кроуфорда його абсолютно не цікавить. Він сам мені про це повідомив", - говорить Арум.
"Хлопець, з яким він хотів би зустрітися в рингу - це Ломаченко. Причому, у легкій вазі. Каже, він може зробити ліміт легкої ваги", - цитує Арума vringe.com.
Нагадуємо, Ломаченко розповів, за якої умови битиметься з протеже Мейвезера.
Крім того, раніше Бельтран зізнався, коли планує провести поєдинок з українцем.
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