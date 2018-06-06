Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
995 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
06.06.2018  09:08

Арум натякнув про бій Ломаченка з суперзіркою світового боксу

Менні Пак'яо

Чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо хоче провести поєдинок з Ломаченко в легкій вазі.

Про це заявив промоутер чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA Василя Ломаченка Боб Арум.

"Мені трохи складно говорити про те, чого хоче Менні Пак'яо. Але точно знаю, що бій проти Кроуфорда його абсолютно не цікавить. Він сам мені про це повідомив", - говорить Арум.

"Хлопець, з яким він хотів би зустрітися в рингу - це Ломаченко. Причому, у легкій вазі. Каже, він може зробити ліміт легкої ваги", - цитує Арума vringe.com.

Нагадуємо, Ломаченко розповів, за якої умови битиметься з протеже Мейвезера.

Крім того, раніше Бельтран зізнався, коли планує провести поєдинок з українцем.





Читай також
Че Че прийде перемоги принесе: що потрібно знати про потенційного новачка Динамо. ВІДЕО
Дружина Морозюка подражнила своїх підписників гарячим танцем. ВІДЕО
Півзахисник Вереса перейшов до Волині. ФОТО
УПЛ отримає всі ТВ-права, починаючи з сезону 2019/20
Півзахисник Вереса перейшов до Волині. ФОТО
Останні публікації
06.06.2018
Хокей

Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕО

Український хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
 
05.06.2018 - Артем Ананьєвський
ЧС-2018

Швидкість та завзяття: молоді гравці, які можуть запалити на ЧС-2018. ВІДЕО

Чи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.
 
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
Усі публікації
Новини
10:40
Футбол. Куртуа шокований трансферними чутками Челсі
10:25
Футбол. Стало відомо скільки мільйонів отримає Ворскла за потрапляння в Лігу Європи
09:57
Футбол. У боротьбу за одного з кращих гравців АПЛ включився Ювентус
09:42
Баскетбол. Українець Михайлюк вразив на тренуванні Лейкерс
09:28
Футбол. Жуніор Мораес попрощався з Динамо
09:08
Бокс. Арум натякнув про бій Ломаченка з суперзіркою світового боксу
08:55
Інше. Названий найбільш високооплачуваний спортсмен на планеті
08:14
Футбол. Футбол у виконанні збірної Росії схожий на майонез, - журналіст
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!