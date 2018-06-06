Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
54 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
06.06.2018  16:37

У Києві відбудеться вечір боксу за участі Берінчика і Малиновського

 

23 червня в київському Палаці спорту відбудеться вечір боксу Sparta Boxing Promotions.

Про це повідомляє офіційний сайт промоутерської компанії.

У головному бою вийде чемпіон світу за версією WBO Oriental Денис Берінчик (8-0, 5 КО). Зустріч буде 10-раундовою і рейтинговою. Суперник не уточнюється, але раніше боксер говорив, що проведе бій з іспанцем. Останній бій Берінчик провів 16 грудня проти філіпінця Аллана Валлеспіна (11-1-0, 8 КО). Українець переміг технічним нокаутом у 6-му раунді.

Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій категорії Олег Малиновський (22-0, 6 КО) проведе 8-раундовий рейтинговий бій.

Нагадаємо, що Берінчик розповів, коли проведе наступний бій.

Раніше повідомлялося, що Шварцнегер зайшов до Ломаченка і привітав з перемогою над Лінаресом.





Читай також
Берінчик свій наступний бій проведе в Києві
Берінчик вирішив змінити тренера
Берінчик дізнався ім'я свого наступного суперника
Берінчик та Малиновський пройшли процедуру зважування перед вечором боксу в Угорщині
Берінчик отримав шосту перемогу у професіоналах
Останні публікації
06.06.2018
Хокей

Чи є майбутнє в українського хокею: провал національної збірної, успіх юніорів, початок відродження Сокола. ВІДЕО

Український хокей начебто отримав шанс на відродження, коли Донбас виступав в КХЛ, а у національній першості виступали навіть екс-гравці НХЛ. Але згодом ймовірність сценарію із повним занепадом, про який говорили ще років 15 тому, почала зростати.
 
05.06.2018 - Артем Ананьєвський
ЧС-2018

Швидкість та завзяття: молоді гравці, які можуть запалити на ЧС-2018. ВІДЕО

Чи вистрілять на чемпіонаті світу у Росії молоді футболісти? Чи зможуть впоратися із хвилюванням та виправдати видані тренерами та вболівальниками аванси? Відповіді на ці запитання ми дізнаємося дуже скоро, а поки пропонуємо свою версію найяскравіших молодих футболістів, які зіграють на Мундіалі.
 
14.05.2018
Інше

Ставки на події в спортивному світі – нюанси

 
Усі публікації
Новини
19:14
Футбол. ФФУ подасть заявку на проведення Суперкубку УЄФА в 2021 році
18:51
Футбол. Зірку покинули ще три футболісти
18:35
Футбол. Манчестер Юнайтед підписав ще одного новачка
18:19
Футбол. Арену Львів можуть перейменувати на честь морозива
17:55
Футбол. Салах хоче перейти в Барселону?
17:40
ЧС-2018. Комітет Верховної Ради схвалив заборону на трансляцію ЧС-2018 в Україні
17:16
Футбол. Шевченко отримав би 3 млн євро, якби Павелко пішов з посади президента ФФУ, - ТаТоТаке
16:54
Футбол. Екс-нападник Динамо Мораєс веде переговори з Шахтарем
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!