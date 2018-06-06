У Києві відбудеться вечір боксу за участі Берінчика і Малиновського

23 червня в київському Палаці спорту відбудеться вечір боксу Sparta Boxing Promotions.

Про це повідомляє офіційний сайт промоутерської компанії.

У головному бою вийде чемпіон світу за версією WBO Oriental Денис Берінчик (8-0, 5 КО). Зустріч буде 10-раундовою і рейтинговою. Суперник не уточнюється, але раніше боксер говорив, що проведе бій з іспанцем. Останній бій Берінчик провів 16 грудня проти філіпінця Аллана Валлеспіна (11-1-0, 8 КО). Українець переміг технічним нокаутом у 6-му раунді.

Чемпіон Європи за версією WBO в напівлегкій категорії Олег Малиновський (22-0, 6 КО) проведе 8-раундовий рейтинговий бій.

Нагадаємо, що Берінчик розповів, коли проведе наступний бій.

Раніше повідомлялося, що Шварцнегер зайшов до Ломаченка і привітав з перемогою над Лінаресом.