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430 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.06.2018 14:55
Ломаченко каже, що нокдаун в бою з Лінаресом не перший в його кар'єрі
Нокдаун в бою проти Хорхе Лінареса не був першим у кар'єрі Василя Ломаченка.
Про це розповів сам українець.
"Нокдаун з Лінаресом був не першим в моїй кар'єрі. Таке ж було, здається, в 2007-му році в любителях. Я тоді нарвався на такий же удар, один в один", - сказав він.
"Я був надто розслаблений. Той же удар, така ж ситуація. Я підійшов до суперника - і бац", - цитує Василя xsport.ua.
Як відомо, нещодавно Боб Арум натякнув про бій Ломаченка з суперзіркою світового боксу.
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