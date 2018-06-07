Ломаченко каже, що нокдаун в бою з Лінаресом не перший в його кар'єрі

Нокдаун в бою проти Хорхе Лінареса не був першим у кар'єрі Василя Ломаченка.

Про це розповів сам українець.

"Нокдаун з Лінаресом був не першим в моїй кар'єрі. Таке ж було, здається, в 2007-му році в любителях. Я тоді нарвався на такий же удар, один в один", - сказав він.

"Я був надто розслаблений. Той же удар, така ж ситуація. Я підійшов до суперника - і бац", - цитує Василя xsport.ua.

Як відомо, нещодавно Боб Арум натякнув про бій Ломаченка з суперзіркою світового боксу.