Стало відомо, який телеканал транслюватиме наступний бій Постола

Віктор Постол

Наступний поєдинок українця Віктора Постола покаже телеканал 2+2.

Як відомо, Постол буде битися проти британця Джоша Тейлора за звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс WBC.

Бій відбудеться 23-го червня в Глазго, Шотландія. Початок вечору боксу - 23.30.

Як відомо, раніше Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником.