Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
67 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.06.2018 13:38
Стало відомо, який телеканал транслюватиме наступний бій Постола
|Віктор Постол
Наступний поєдинок українця Віктора Постола покаже телеканал 2+2.
Як відомо, Постол буде битися проти британця Джоша Тейлора за звання обов'язкового претендента на чемпіонський пояс WBC.
Бій відбудеться 23-го червня в Глазго, Шотландія. Початок вечору боксу - 23.30.
Як відомо, раніше Постол вперше зустрівся зі своїм майбутнім суперником.
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