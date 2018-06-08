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08.06.2018  20:40

Зірка світового боксу розповів, кого вважає найкращим боксером суперважкого дивізіону

Кріс Берд і браття Кличко

Володимир і Віталій Кличко зі своїм боксерським умінням перевершують чинного володаря титулів WBA / WBO / IBF / IBO суперважкоатлета Ентоні Джошуа.

Про це розповів екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Кріс Берд.

"У мій час були яскраві бійці - Віталій і Володимир Кличко, з ними важко було боротися. Джошуа - великий хлопець і, можливо, мої слова дещо незвичні, але його стиль відрізняється", - говорить боксер.

"Джошуа не знає, як найкращим чином користуватися своїми антропометричними даними. Поки що він, в деякій мірі, нагадує мені Джаміля Макклайна", - наводить слова Берда klitschko-brothers.com.

Нагадуємо, що саме від Джошуа 29-го квітня 2017 року Володимир Кличко отримав поразку.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко презентував свою книгу Управління викликами.





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