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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.06.2018 21:53
Українка завоювала срібло на етапі Кубка світу з шашок-100 в Будапешті
|Вікторія Мотричко
Українка Вікторія Мотричко завоювала срібну нагороду на етапі Кубка світу з шашок-100, який проходив у Будапешті з 3-го по 9 червня.
За підсумками турніру у Мотричко 4 перемоги, 2 поразки і 3 нічиї. Вигравши двічі в останніх двох турах, українка поділила 1-2 місця в заліку серед жінок.
За додатковими критеріями Віка стала другою. Перша - Ольга Федоровіч (Білорусь), а на третьому місці її сестра Даріна Федорович (Білорусь), пише УНІАН.
Як відомо, раніше українець Іванов став чемпіоном світу з шашок-100.
Також повідомлялося, що Мотричко стала віце-чемпіонкою Європи з шашок.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій