Українка завоювала срібло на етапі Кубка світу з шашок-100 в Будапешті

Вікторія Мотричко

Українка Вікторія Мотричко завоювала срібну нагороду на етапі Кубка світу з шашок-100, який проходив у Будапешті з 3-го по 9 червня.

За підсумками турніру у Мотричко 4 перемоги, 2 поразки і 3 нічиї. Вигравши двічі в останніх двох турах, українка поділила 1-2 місця в заліку серед жінок.

За додатковими критеріями Віка стала другою. Перша - Ольга Федоровіч (Білорусь), а на третьому місці її сестра Даріна Федорович (Білорусь), пише УНІАН.

Як відомо, раніше українець Іванов став чемпіоном світу з шашок-100.

Також повідомлялося, що Мотричко стала віце-чемпіонкою Європи з шашок.