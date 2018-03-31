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65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]31.03.2018 22:52
Українка стала бронзовою призеркою ЧЄ з рапіду
|Анна Музичук
Українська шахістка Анна Музичук посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів в Тбілісі.
Музичук стала бронзовим призером турніру, випередивши іншу українку Ганну Ушеніну за додатковими показниками
Чемпіонат Європи
Тбілісі, Грузія
Рапід
Жінки
Турнірне становище
1. Елізабет Петц (Німеччина) – 8
2. Анастасія Боднарук (Росія) – 8
3. Анна Музичук (Україна) – 8
4. Гнна Ушеніна (Україна) – 8
Раніше повідомлялося, що Музичук обмінялася футболками з легендою Реала.
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