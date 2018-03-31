Українка стала бронзовою призеркою ЧЄ з рапіду

Анна Музичук

Українська шахістка Анна Музичук посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі швидких шахів в Тбілісі.

Музичук стала бронзовим призером турніру, випередивши іншу українку Ганну Ушеніну за додатковими показниками

Чемпіонат Європи

Тбілісі, Грузія

Рапід

Жінки

Турнірне становище

1. Елізабет Петц (Німеччина) – 8

2. Анастасія Боднарук (Росія) – 8

3. Анна Музичук (Україна) – 8

4. Гнна Ушеніна (Україна) – 8

Раніше повідомлялося, що Музичук обмінялася футболками з легендою Реала.