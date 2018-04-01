Українська шахістка стала чемпіонкою Європи з бліцу

Анна Музичук

Українська шахістка Анна Музичук виграла золоту медаль чемпіонату Європи, який проходив у Тбілісі.

Про це повідомляє Федерація шахів України.

Із перших турів Анна захопила лідерство і не відпускала його до самого закінчення чемпіонату. Навіть поразка в останньому турі не завадила їй здобути абсолютну першість - 10 очок у 13 турах.

Відзначимо також успішний виступ Юлії Осьмак, яка з 9 очками поділила 5-7 місця та у підсумку стала 6-ю. Ще дві українки - Анна Ушеніна та Інна Гапоненко - посіли відповідно 21 та 27 місця.

Нагадаємо, що на цьому чемпіонаті Європи Музичук виграла також бронзу в рапід-турнірі.

Раніше повідомлялося, що Музичук обмінялася футболками з Кріштіану Роналду.