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74 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 20:36
Українка виграла бронзу на чемпіонаті Європи
|Анна Ушеніна
Українська шахістка Анна Ушеніна посіла третє місце на жіночому чемпіонаті Європи, який проходив у словацькому місті Високі Татри.
Українка не програла жодної партії на турнірі, шість разів зігравши внічию. Таким чином, з вісьмома очками Ушеніна за додатковими показниками поступилася другим місцем торішній переможниці турніру грузинці Нані Дзагнідзе (програла Ушеніній в особистій зустрічі).
Золото дісталося росіянці Валєнтінє Гуніной, яка з дев'ятьма очками втретє в кар'єрі виграв чемпіонат Європи, пише xsport.ua.
Відзначимо, що ще двом українкам вдалося потрапити в топ-14 чемпіонату Європи і кваліфікуватися на чемпіонат світу: Юлія Осьмак (11) і Марія Музичук (14).
Раніше була інформація, що українка стала чемпіонкою Європи з бліцу.
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