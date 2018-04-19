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19.04.2018  20:36

Українка виграла бронзу на чемпіонаті Європи

Анна Ушеніна

Українська шахістка Анна Ушеніна посіла третє місце на жіночому чемпіонаті Європи, який проходив у словацькому місті Високі Татри.

Українка не програла жодної партії на турнірі, шість разів зігравши внічию. Таким чином, з вісьмома очками Ушеніна за додатковими показниками поступилася другим місцем торішній переможниці турніру грузинці Нані Дзагнідзе (програла Ушеніній в особистій зустрічі).

Золото дісталося росіянці Валєнтінє Гуніной, яка з дев'ятьма очками втретє в кар'єрі виграв чемпіонат Європи, пише xsport.ua.

Відзначимо, що ще двом українкам вдалося потрапити в топ-14 чемпіонату Європи і кваліфікуватися на чемпіонат світу: Юлія Осьмак (11) і Марія Музичук (14).

Раніше була інформація, що українка стала чемпіонкою Європи з бліцу.





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