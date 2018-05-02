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02.05.2018  12:56

Українська шахістка Музичук зустрілася з героєм матчу Реал - Баварія. ФОТО

Анна Музичук і Карім Бензема

Найкраща українська шахістка Анна Музичук привітала Реал із виходом у фінал Ліги чемпіонів.

Відповідний пост Музичук опублікувала на своїй сторінці у фейсбук.

"І вони це зробили! Реал вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Ось на фото зі вчорашнім героєм Карімом Бенземою, який забив двічі. Вітаю всю команду і з нетерпінням чекаю фінального матчу в Києві", - написала українка.

Нагадаємо, що раніше Музичук обмінялася футболками з Кріштіану Роналду.





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