Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]02.05.2018 12:56
Українська шахістка Музичук зустрілася з героєм матчу Реал - Баварія. ФОТО
|Анна Музичук і Карім Бензема
Найкраща українська шахістка Анна Музичук привітала Реал із виходом у фінал Ліги чемпіонів.
Відповідний пост Музичук опублікувала на своїй сторінці у фейсбук.
"І вони це зробили! Реал вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Ось на фото зі вчорашнім героєм Карімом Бенземою, який забив двічі. Вітаю всю команду і з нетерпінням чекаю фінального матчу в Києві", - написала українка.
Нагадаємо, що раніше Музичук обмінялася футболками з Кріштіану Роналду.
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