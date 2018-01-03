174 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]03.01.2018 15:09
Зірка UFC захворів свинячим грипом
|Конор МакГрегор
Чемпіон UFC Конор МакГрегор і члени його сім'ї захворіли австралійським грипом напередодні Нового року.
Про це спортсмен повідомив у своєму інстаграме.
Ірландський боєць зазначив, що вже пішов на поправку і здивувався тому, як примудрився підхопити вірус, якщо не відвідував Австралію.
Хвороба, яка вразила МакГрегора, - різновид свинячого грипу. В Ірландії, звідки родом Конор, під час інфекційного спалаху постраждало понад тисяча осіб, відзначені летальні випадки, пише sports.ru.
Як відомо, нещодавно Макгрегор викликав Мейвезера на бій за правилами ММА.
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