Зірка UFC захворів свинячим грипом

Конор МакГрегор

Чемпіон UFC Конор МакГрегор і члени його сім'ї захворіли австралійським грипом напередодні Нового року.

Про це спортсмен повідомив у своєму інстаграме.

Ірландський боєць зазначив, що вже пішов на поправку і здивувався тому, як примудрився підхопити вірус, якщо не відвідував Австралію.

Хвороба, яка вразила МакГрегора, - різновид свинячого грипу. В Ірландії, звідки родом Конор, під час інфекційного спалаху постраждало понад тисяча осіб, відзначені летальні випадки, пише sports.ru.

Як відомо, нещодавно Макгрегор викликав Мейвезера на бій за правилами ММА.