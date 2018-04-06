МакГрегора звільнили з-під варти під заставу в 50 тисяч доларів

Конор МакГрегор

Бійця UFC Конора МакГрегора відпустили з-під варти за 50 тисяч доларів застави.

Про це повідомив журналіст ММА Аріель Хелвані.

Товариша Конора Сіана Коулі звільнили за 25 тисяч доларів.

Нагадаємо, що МакГрегор атакував автобус з іншими бійцями, його заарештували.

Також повідомлялося, що через цей інцидент МакГрегор відправиться на лаву для підсудних.