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80 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.04.2018 22:40
МакГрегора звільнили з-під варти під заставу в 50 тисяч доларів
|Конор МакГрегор
Бійця UFC Конора МакГрегора відпустили з-під варти за 50 тисяч доларів застави.
Про це повідомив журналіст ММА Аріель Хелвані.
Товариша Конора Сіана Коулі звільнили за 25 тисяч доларів.
Нагадаємо, що МакГрегор атакував автобус з іншими бійцями, його заарештували.
Також повідомлялося, що через цей інцидент МакГрегор відправиться на лаву для підсудних.
Conor McGregor’s bail has been set for 50k, sources confirm. Cian Cowley’s bail has been set for 25k.— Ariel Helwani (@arielhelwani) 6 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій