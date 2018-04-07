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66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.04.2018 13:50
UFC опублікувала відео з новими кадрами нападу МакГрегора на автобус з бійцями
|Конор МакГрегор
UFC виклала в мережу відео з новими кадрами нападу Конора МакГрегора на автобус з бійцями UFC.
Нагадаємо, що зірковий Макгрегор атакував автобус з іншими бійцями, і його заарештували.
У пресі зробили припущення, що Макгрегор атакував автобус, щоб розібратися із російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим.
Пізніше МакГрегора звільнили з-під варти під заставу в 50 тисяч доларів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій