UFC опублікувала відео з новими кадрами нападу МакГрегора на автобус з бійцями

Конор МакГрегор

UFC виклала в мережу відео з новими кадрами нападу Конора МакГрегора на автобус з бійцями UFC.

Нагадаємо, що зірковий Макгрегор атакував автобус з іншими бійцями, і його заарештували.

У пресі зробили припущення, що Макгрегор атакував автобус, щоб розібратися із російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим.

Пізніше МакГрегора звільнили з-під варти під заставу в 50 тисяч доларів.