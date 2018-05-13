Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.05.2018 17:41
Українці виграли чотири медалі на ЧЄ з карате
|Анжеліка Терлюга
Українки виграли дві медалі на чемпіонаті Європи з карате.
Анжеліка Терлюга виграла золоту нагороду у ваговій категорії до 55 кг.
Аніта Серьогіна поступилася у фіналі і отримала срібну медаль у вазі до 61 кг.
Раніше українець Ярослав Горуна виграв бронзову медаль. Також бронзу виграла наша чоловіча команда з куміте.
Як відомо, нещодавно чемпіон України з карате побив глядача в кінотеатрі.
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