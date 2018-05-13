Українці виграли чотири медалі на ЧЄ з карате

Анжеліка Терлюга

Українки виграли дві медалі на чемпіонаті Європи з карате.

Анжеліка Терлюга виграла золоту нагороду у ваговій категорії до 55 кг.

Аніта Серьогіна поступилася у фіналі і отримала срібну медаль у вазі до 61 кг.

Раніше українець Ярослав Горуна виграв бронзову медаль. Також бронзу виграла наша чоловіча команда з куміте.

Як відомо, нещодавно чемпіон України з карате побив глядача в кінотеатрі.