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13.05.2018  17:41

Українці виграли чотири медалі на ЧЄ з карате

Анжеліка Терлюга

Українки виграли дві медалі на чемпіонаті Європи з карате.

Анжеліка Терлюга виграла золоту нагороду у ваговій категорії до 55 кг.

Аніта Серьогіна поступилася у фіналі і отримала срібну медаль у вазі до 61 кг.

Раніше українець Ярослав Горуна виграв бронзову медаль. Також бронзу виграла наша чоловіча команда з куміте. 

Як відомо, нещодавно чемпіон України з карате побив глядача в кінотеатрі.





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