Європейський союз дзюдо про боротьбу Рамоса і Салаха: Цей прийом заборонений, але він хороший, щоб виграти Лігу чемпіонів

Рамос проти Салаха

Європейський союз дзюдо прокоментував боротьбу Серхіо Рамоса і Мохамеда Салаха, яка завершилася травмою єгиптянина, у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє офіційний фейсбук-аккаунт організації.

"Є серйозні причини, чому вакі-гатаме - заборонений прийом (важіль ліктя з захопленням руки під пахвою), особливо при переході в не-ваза. Що ви думаєте про цей фол (насправді, порушення правил зафіксовано не було) у вчорашньому фінальному матчі Ліги чемпіонів?" - йдеться у повідомленні.

Пост також супроводжений фотографією моменту за участю Рамоса і Салаха і підписом: "Таке захоплення руки заборонене в дзюдо, але у футболі досить хороше, щоб виграти Лігу чемпіонів", пише Трибуна.

Нагадаємо, що травма Салаха не завадить йому зіграти на ЧС-2018.