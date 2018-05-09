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09.05.2018  12:38

Дворазового олімпійського чемпіона звинуватили у згвалтуванні

Стівен Лопес

Дворазовий олімпійський чемпіон з тхеквондо американець Стівен Лопес звинувачений у сексуальному насильстві.

Спортсмена тимчасово відсторонили від тренувань і змагань до закінчення розглядів, повідомляє USA Today.

Рішення про відсторонення ухвалене після того, як чотири жінки подали до Федерального суду США документи для порушення справи. Постраждалі також звинувачують Олімпійський комітет США в покриванні злочинів Лопеса. Як стверджують жінки, в комітеті знали про дії спортсмена, але відмовлялися вжити заходи.

На лаві підсудних може опинитися і брат тхеквондиста, який є його тренером. Жінки стверджують, що спортсмен і його тренер піддавали сексуальному насиллю тхеквондисток, яких відправляли до них на тренування.
 
Сам Лопес заперечує свою провину. Спортсмен вигравав золоті медалі на Олімпійських іграх 2000 і 2004 років, також він є п'ятикратним чемпіоном світу, пише sport.ua.

Нагадаємо, що футболісти іспанського клубу зґвалтували неповнолітню і зняли це на відео.





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