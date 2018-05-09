Чемпіон України з карате побив глядача в кінотеатрі

Ярослав Горуна (ліворуч)

Чемпіон України з карате Ярослав Горуна може потрапити до в'язниці за нанесення тілесних ушкоджень в кінотеатрі.

Як повідомляє журналіст Ігор Левенштейн на своїй сторінці в Facebook, у львівському кінотеатрі під час сеансу фільму "Месники" член збірної України і дворазовий чемпіон країни у вазі понад 84 кілограм побив глядача за те, що той розмовляв зі своєю дружиною.

За його словами, він робив неодноразові попередження, перш ніж застосувати силу. Тепер Горуну пред'являють звинувачення в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує до 8 років в'язниці, а зараз каратист відпущений додому під заставу в 105 тисяч гривень.

Також Ярослав Горуна не поїхав на чемпіонат Європи з карате в Сербію, який почнеться 9-го травня.

Раніше була інформація, що дворазового олімпійського чемпіона звинуватили у згвалтуванні.