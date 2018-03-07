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87 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]07.03.2018 16:24
Кадетська збірна України завоювала бронзу на ЧЄ в Росії
У Сочі триває кадетський чемпіонат Європи з фехтування.
6-го березня українська четвірка у складі Максима Карюченка, Андрія Опанасенка, Андрія Деркача і Руслана Гасанова виборола бронзу у змаганнях шпажистів, пише ММСУ.
Українці стартували під сьомим номером посіву і в першому поєдинку обіграли представників Греції (45:35), після в 1/4 фіналу здобули перемогу над британцями (45:42).
Шлях до фіналу нашим фехтувальникам перегородила збірна Італії, яка в підсумку стала переможцем турніру. У "бронзовій зустрічі" українські шпажисти без проблем розібралися з Австрією, - 45:26.
Раніше була інформація, що українські шпажисти феєрично виступили на етапі Кубку світу у Берні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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