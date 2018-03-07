Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Фехтування
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
87 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
07.03.2018  16:24

Кадетська збірна України завоювала бронзу на ЧЄ в Росії

 

У Сочі триває кадетський чемпіонат Європи з фехтування.

6-го березня українська четвірка у складі Максима Карюченка, Андрія Опанасенка, Андрія Деркача і Руслана Гасанова виборола бронзу у змаганнях шпажистів, пише ММСУ.

Українці стартували під сьомим номером посіву і в першому поєдинку обіграли представників Греції (45:35), після в 1/4 фіналу здобули перемогу над британцями (45:42).

Шлях до фіналу нашим фехтувальникам перегородила збірна Італії, яка в підсумку стала переможцем турніру. У "бронзовій зустрічі" українські шпажисти без проблем розібралися з Австрією, - 45:26.

Раніше була інформація, що українські шпажисти феєрично виступили на етапі Кубку світу у Берні.





Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
16:42
Футбол. Півзахисник розповів, як втрата Ярмоленка вплинула на гру Динамо
16:24
Фехтування. Кадетська збірна України завоювала бронзу на ЧЄ в Росії
16:09
Футбол. ФФУ назвала точну дату спарингу з Саудівською Аравією
15:51
Футбол. Захисник Вереса не зможе зіграти проти Динамо
15:34
Футбол. УПЛ визначила найкращого тренера 22-го туру
15:16
Футбол. Найкращий бомбардир Ворскли не зіграє проти Шахтаря
14:47
Футбол. Екс-захисник Чорноморця намагається працевлаштуватися у Десні
14:28
Лижі. Українка виставила на аукціон подарунковий телефон з ОІ-2018
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.07.2017

Ольга Харлан - триразова чемпіонка світу з фехтування на шаблях. ФОТО
Українка виграла третє світове золото в індивідуальній шаблі. Ще двічі вона перемагала у командній.
Харлан виборола золото на етапі Кубку світу у Бельгії. ФОТО
Українські шаблістки обіграли росіянок і здобули олімпійську ліцензію. ВІДЕО
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!