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01.04.2018  15:38

Харлан тріумфувала на етапі Кубку світу у Сеулі

 Ольга Харлан/FIE Twitter

Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубку світу у корейському Сеулі.

У фіналі українка здолала угорку Анну Мартон 15:7.

На шляху до вирішального поєдинку 27-річна Харлан перемогла італійку Кіару Мормілле (15:12), потім впевнено пройшла японку Рісу Таксіму (15:7). В останньому поєдинку групового турніру фехтувальниця з Миколаєва здобула важку перемогу над росіянкою Свєтлану Кормільцину  - 15:13.

У чвертьфіналі Харлан виграла 15:11 у кореянки Су Йон Чой, а у півфіналі - румунку Бьянку Песку - 15:14. 

Нагадаємо, 16 грудня 2017 року Харлан виграла золото на етапі Кубку світу у мексиканському Канкуні

Недавно Харлан виграла важливу номінацію у премії від популярного українського видання.





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