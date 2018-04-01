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89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.04.2018 15:38
Харлан тріумфувала на етапі Кубку світу у Сеулі
|Ольга Харлан/FIE Twitter
Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею етапу Кубку світу у корейському Сеулі.
У фіналі українка здолала угорку Анну Мартон 15:7.
На шляху до вирішального поєдинку 27-річна Харлан перемогла італійку Кіару Мормілле (15:12), потім впевнено пройшла японку Рісу Таксіму (15:7). В останньому поєдинку групового турніру фехтувальниця з Миколаєва здобула важку перемогу над росіянкою Свєтлану Кормільцину - 15:13.
У чвертьфіналі Харлан виграла 15:11 у кореянки Су Йон Чой, а у півфіналі - румунку Бьянку Песку - 15:14.
Нагадаємо, 16 грудня 2017 року Харлан виграла золото на етапі Кубку світу у мексиканському Канкуні.
Недавно Харлан виграла важливу номінацію у премії від популярного українського видання.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій